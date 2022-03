Spagna: Sánchez spiegherà la svolta sul Sahara in Parlamento

MADRID - Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, darà spiegazioni in Parlamento sui motivi della posizione assunta dal suo governo rispetto al conflitto del Sahara Occidentale. Lo ha reso noto in conferenza stampa Isabel Rodríguez, portavoce del governo spagnolo, senza però specificare la data di questo intervento in Parlamento.



Madrid ha annunciato nei giorni scorsi il proprio appoggio alla proposta marocchina di dichiarare quell'area come proprio territorio con autonomia speciale, dopo aver sostenuto per decenni una posizione di neutralità tra Rabat e il movimento indipendentista del Fronte Polisario, che si contendono la sovranità del Sahara Occidentale. La decisione del governo di Sánchez ha provocato forti malumori non solo nell'opposizione, bensì anche tra i soci di governo di Unidas Podemos, che sostengono il diritto della popolazione saharawi a un referendum per decidere sull'indipendenza della regione (che è un'ex colonia spagnola). Diversi gruppi parlamentari hanno chiesto a Sánchez di presentarsi in Parlamento domani stesso per dare spiegazioni.