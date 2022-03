Israele: ripreso processo a Netanyahu, ex premier in aula

TEL AVIV - L'ex premier israeliano Benyamin Netanyahu è arrivato in Tribunale a Gerusalemme per la ripresa del processo che lo vede accusato di corruzione, frode e abuso di potere. Oggi è la volta di un testimone chiave dell'accusa: l'ex direttore del Ministero delle Comunicazioni, Shlomo Filber.



L'inchiesta in discussione è il cosiddetto 'Caso 4000' quello in cui Netanyahu è accusato di aver favorito Shaul Elovich, mogul della compagnia di comunicazioni Bezeq, in cambio di una copertura giornalistica a lui favorevole da parte del sito di informazioni Walla, di proprietà all'epoca della stessa Bezeq.



Netanyahu non compariva in aula dallo scorso novembre.