Cisgiordania: Fatah sconfitto in voto in università Betlemme Segnale preoccupante per Abu Mazen alla vigilia delle municipali



successiva (ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAR - Alla vigilia della seconda fase delle elezioni municipali in Cisgiordania, il presidente palestinese Abu Mazen ha ricevuto ieri un segnale preoccupante quando - per la prima volta in molti anni - la lista di al-Fatah è uscita sconfitta nelle elezioni studentesche nell'Università di Betlemme. Al-Fatah ha ottenuto solo 14 seggi ed è stato preceduto da una lista guidata dal Fronte popolare per la liberazione della Palestina (di ispirazione marxista) che, assieme ad altre forze, ha conquistato 17 seggi.



In una cerimonia di vittoria i sostenitori del Fplp hanno fra l'altro inneggiato alla figura di Mohammed Deif, il comandante militare di Hamas a Gaza. Analisti locali hanno attribuito la sconfitta di al-Fatah a ripetute accuse di corruzione rivolte ai vertici dell'Autorità nazionale palestinese. Nella campagna elettorale degli studenti è stato evocato anche il caso di Nizar Banat, l'attivista sociale critico di Abu Mazen, morto l'anno scorso subito il suo arresto da parte di agenti di sicurezza dell'Anp.(ANSAmed).





