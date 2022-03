Usa, Blinken in missione in Israele e Cisgiordania

WASHINGTON - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in missione in Israele, Cisgiordania, Marocco e Algeria dal 26 al 30 marzo per consultarsi con i partner su una serie di priorità regionali e globali, tra cui la guerra della Russia all'Ucraina, le attività destabilizzanti dell'Iran, gli accordi di Abramo e la soluzione a due stati per il conflitto israelo-palestinese. Lo riferisce il Dipartimento di Stato Usa in una nota.



Il Segretario inizierà il suo viaggio in Israele dove incontrerà il primo ministro Naftali Bennett, il ministro degli Esteri Yair Lapid, il ministro della Difesa Benny Gantz e il presidente Isaac Herzog. A Ramallah Blinken avrà colloqui con il presidente Abu Mazen e rappresentanti della società civile palestinese.