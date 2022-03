'Summit storico' domenica e lunedì a Gerusalemme

TEL AVIV - Summit "storico" domenica e lunedì in Israele. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Yair Lapid spiegando che a Gerusalemme giungeranno i ministri degli Esteri di Stati Uniti, Emirati arabi, Bahrein e Marocco.



Questi ministri, ha aggiunto Lapid, arriveranno "per una serie di incontri diplomatici". Il segretario di Stato Anthony Blinken, ha reso noto il Dipartimento di Stato Usa, arriverà in Israele già sabato sera.