Abu Mazen riceve re Abdallah di Giordania a Ramallah

TEL AVIV - Re Abdallah di Giordania è arrivato oggi in elicottero a Ramallah accompagnato dal Principe della Corona Hussein. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa secondo cui era ad attenderlo il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen.



"Questa visita - ha aggiunto la Wafa - rientra nella politica di costante coordinamento e di consultazioni fra Abu Mazen e re Abdallah, nell'intento di affrontare le questioni comuni ai due Paesi".



Secondo i media israeliani, discuteranno fra l'altro della situazione nei Luoghi Santi di Gerusalemme, mentre si avvicina il digiuno islamico del Ramadan, e del timore che le celebrazioni possano essere turbate da violenze.



Ieri in Cisgiordania si sono avuti nuovi episodi di violenza.



In particolare atti di vandalismo - attribuiti dai media a coloni ultrà della zona, come reazione all'attentato avvenuto a Hadera - sono stati segnalati nei villaggi di Jallud e di Turmus Aya, presso Nablus.