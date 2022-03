Spagna: governatore Galizia pronto a lasciare per guidare Pp Alberto Feijóo potrebbe essere il nuovo leader dell'opposizione

(ANSAmed) - MADRID, 29 MAR - Il presidente della regione spagnola della Galizia, Alberto Núñez Feijóo, è pronto a lasciare l'attuale incarico per diventare il nuovo leader nazionale del Partito Popolare (Pp), prima formazione dell'opposizione al governo del socialista Pedro Sánchez: lo ha annunciato lui stesso alla stampa iberica, a tre giorni dal congresso straordinario indetto per scegliere la nuova guida dei popolari dopo una forte crisi interna che ha portato alle dimissioni del precedente presidente, Pablo Casado.



"La mia decisione è di mettere l'incarico di presidente della Galizia a disposizione di un collega o una collega, in modo che possa occuparsi esclusivamente della regione", ha affermato Feijóo. (ANSAmed).