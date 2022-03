Pedofilia: Chiesa Francia crea gruppi di lavoro contro abusi

PARIGI - Formazione dei futuri preti, confessione, accompagnamento dei vescovi nelle loro funzioni: nove gruppi di lavoro sono stati istituti dalla Conferenza episcopale francese (Cef) nel quadro della lotta contro le violenze sessuali nella Chiesa. Questi gruppi di lavoro, spiega la Cef, furono promessi a novembre dai vescovi riuniti a Lourdes nel quadro della lotta agli abusi. Composti da diaconi, preti e vescovi ma anche da laici - tra cui alcune vittime - ciascuno di questi gruppi è diretto da laici. Hanno ora un anno di tempo per lavorare su diverse tematiche, tra cui "la condivisione di buone pratiche dinanzi ai casi segnalati", la vocazione e "formazione dei futuri preti", l'"accompagnamento dei preti denunciati". Le conclusioni dei lavori sono attese per la primavera 2023.



Il 25 marzo, la Cef ha inaugurato un sito web per seguire l'attuazione degli impegni assunti dai vescovi nel 2021 in sostegno delle vittime. Lo scorso novembre, a Lourdes, la Cef ha riconosciuto la "responsabilità istituzionale" della Chiesa nei crimini pedofili, un mese dopo la consegna del rapporto ad hoc sugli abusi sessuali realizzato dalla Commissione indipendente francese (Ciase) presieduta da Jean-Marc Sauvé. Una ricerca che ha svelato l'ampiezza delle violenze pedofile nella Chiesa negli ultimi 70 anni: 330.000 le vittime minorenni di sacerdoti, addetti a vari livelli e personale laico.



Anche in Italia si vanno moltiplicando gli appelli a seguire l'esempio, istituendo una simile commissione indipendente, con l'hashtag '#ItalyChurchToo'. In pratica, il sito web (https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/) indica lo stato di avanzamento di ogni impegno assunto lo scorso anno dalla Cef con la menzione "fatto", "in corso", "in attesa", "da fare". Tra gli impegni, l'attuazione di un organo nazionale per il risarcimento delle vittime oltre a un fondo che permetta di finanziarlo.