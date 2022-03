Abu Mazen all'attacco, condanna 'escalation Israele'

TEL AVIV - Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato la "pericolosa escalation di Israele contro il nostro popolo e contro i nostri Luoghi santi".



L'annuncio, scrive l'agenzia di stampa Maan, è giunto dopo una mattinata di violenze, in cui almeno tre palestinesi sono rimasti uccisi, e dopo che un deputato israeliano di estrema destra, Itamar Ben Gvir, si è recato sulla Spianata delle Moschee di Gerusalemme scortato da agenti di polizia.



Abu Mazen ha avvertito che queste "provocazioni" potrebbero trascinare la Regione in un'atmosfera di tensione e di escalation. Ha rilevato che esse rischiano di vanificare inoltre gli sforzi compiuti a vario livello per garantire la calma durante le prossime celebrazioni del Ramadan islamico: un riferimento questo, in apparenza, all'incontro da lui avuto giorni fa a Ramallah con re Abdallah di Giordania, il quale ha in seguito ricevuto ad Amman il capo dello Stato israeliano Isaac Herzog.