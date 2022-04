Tunisia: giustizia convoca presidente Parlamento Ghannouchi Per interrogarlo su riunione assemblea in videoconferenza

(ANSAmed) - TUNISI, 1 APR - Il presidente del disciolto Parlamento tunisino, Rached Ghannouchi, è stato convocato a comparire davanti alle autorità giudiziarie per "cospirazione contro la sicurezza dello Stato" dopo lo svolgimento di una sessione plenaria nonostante la sospensione del Parlamento nel luglio scorso da parte del presidente della Repubblica Kais Saied. Ghannouchi, 81 anni, anche leader del partito islamico Ennahdha, ha ricevuto ieri una citazione dal tribunale "per chiedere notizie sullo svolgimento di una riunione plenaria mercoledi''", ha detto all'Afp Imed Khemiri, vice e portavoce di Ennahdha. La giustizia lo accusa "di aver complottato contro la sicurezza dello Stato, un pericoloso precedente", ha aggiunto Khemiri, anch'egli convocato per le stesse ragioni.



Saied ha annunciato mercoledi' lo scioglimento del Parlamento, otto mesi dopo averlo sospeso nel luglio 2021.



Questa decisione è stata presa poche ore dopo la tenuta di una riunione virtuale di 120 parlamentari, su appello di un organo di governo del Parlamento, sfidando la sospensione delle attività dell'assemblea. Durante la plenaria alla quale tuttavia Ghannouchi non ha partecipato, 116 deputati hanno votato per annullare le misure eccezionali adottate da Saied il 25 luglio scorso che, secondo loro, stanno bloccando il processo democratico e stabilendo un governo autoritario nel Paese. I deputati, eletti di Ennahdha, suoi alleati e indipendenti, hanno anche chiesto l'organizzazione di elezioni legislative e presidenziali anticipate per uscire dalla crisi politica e socioeconomica.



Saied ha descritto l'incontro come "un fallito tentativo di colpo di stato" e accusato i partecipanti di "cospirare contro la sicurezza dello Stato" invitando la ministra della Giustizia Leila Jaffel a intraprendere un'azione legale contro di loro.



Ieri è stata aperta un'inchiesta giudiziaria contro i deputati che hanno partecipato alla sessione online, si è appreso dal Ministero della Giustizia. Più di 30 deputati hanno ricevuto una citazione dalla brigata antiterrorismo, secondo Ghannouchi che, in un'intervista all'Afp, ha espresso il suo rifiuto dello scioglimento del Parlamento. "Questa decisione è nulla ed è incostituzionale. È una continuazione delle decisioni prese dal 25 luglio che abbiamo respinto e considerato un colpo di stato", ha affermato.(ANSAmed).