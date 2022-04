Tunisia: Saied, no a elezioni entro tre mesi

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saïed ha detto che non si applicherà l'articolo 89 della Costituzione, che prevede l'organizzazione di nuove elezioni entro tre mesi nel caso di scioglimento del Parlamento da parte del capo dello Stato, ma che si proseguirà con la tabella di marcia da lui già annunciata, ovvero con l'appuntamento elettorale per il 17 dicembre 2022.



In un discorso trasmesso sulla tv nazionale in occasione di un'incontro con il capo del governo, Najla Bouden, e il ministro delle Tecnologie della Comunicazione Nizar Ben Neji, per la presentazione dei risultati della consultazione nazionale online, Saied ha detto infatti che coloro che sognano l'applicazione dell'articolo 89 della Costituzione si fanno illusioni. "Avremo un appuntamento con la storia. Lavoriamo in totale trasparenza e le risposte riguardano il sistema politico, il sistema di voto e la responsabilità dei deputati", ha affermato Saied. "Vogliono interpretare la Costituzione come meglio credono e parlare del periodo di 90 giorni indicato all'articolo 89. La data delle elezioni è già stata annunciata e il contesto è diverso. Riguarda lo stato tunisino, la pace civile, la continuità dello stato e la sua indipendenza", ha detto Saied aggiungendo che la "consultazione è nazionale e sarà la base di un dialogo con gli onesti e i sinceri. Costruiamo il nostro Stato su basi solide, secondo la volontà del popolo tunisino e non con i traditori che lo hanno martirizzato".



L'art. 89 della Costituzione tunisina prevede l'organizzazione di nuove elezioni legislative entro un termine minimo di 45 e non superiore a 90 giorni in caso di scioglimento del Parlamento da parte del presidente della Repubblica. Ma questa eventualità è prevista solo quando l'aula non dà la propria fiducia al governo, entro quattro mesi dalla sua presentazione.