Tunisia: deputati Parlamento disciolto promettono battaglia Annunciano creazione Comitato nazionale in loro difesa

(ANSAmed) - TUNISI, 4 APR - I deputati del Parlamento sospeso, resisi protagonisti della riunione virtuale del 30 marzo scorso, alla base della decisione del presidente Kais Saied di sciogliere definitivamente l'Assemblea, hanno annunciato la creazione di un Comitato nazionale in loro difesa.



Intervenendo in conferenza stampa, il leader del partito Al Amal, Ahmed Néjib Chebbi, ha detto che Saied non puo' intentare alcuna azione contro di loro, perché nel momento in cui il presidente ha annunciato lo scioglimento del Parlamento i deputati avevano già votato per la fine delle misure eccezionali da lui introdotte il 25 luglio scorso e dunque non erano già piu' in vigore. "Essi hanno dunque adempiuto al loro dovere e il sostegno internazionale ricevuto è la prova della legittimità della loro azione", ha detto, secondo quanto riferisce il sito businessnews.com. "La crisi politica in Tunisia è entrata in una nuova fase", ha affermato Chebbi chiedendo alla società civile di mobilitarsi.



Intervenendo a nome dei deputati accusati di "cospirazione contro la sicurezza dello Stato" e che rischiano teoricamente anche la pena capitale, Samir Dilou (ex appartenente al partito islamico Ennahdha) ha evidenziato che i deputati avevano tenuto la suddetta plenaria sulla base dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che il Parlamento sia considerato in stato di riunione permanente, in caso di una situazione eccezionale. Dilou ha anche sottolineato che il comitato non eserciterà alcuna pressioni su un sistema giudiziario già abusato e minacciato. "Ci trascinino pure davanti alla giustizia, lasciamoci imprigionare. Non ci tireremo indietro", ha detto Dilou, sempre secondo businessnews.com .



(ANSAmed). (ANSA).