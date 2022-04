Turchia, 'dialogo con la Grecia sempre più aperto'

ISTANBUL - "Possiamo dire che i canali di dialogo con la Grecia sono oggi più aperti di quanto siano mai stati in passato". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta il quotidiano Sabah, parlando a una conferenza organizzata dal think tank turco Seta nella capitale Ankara.



Cavusoglu ha menzionato una "agenda positiva", per quanto riguarda le relazioni bilaterali, e ha fatto sapere che Ankara sta facendo "la sua parte in questa direzione e ci aspettiamo che la Grecia mostri la stessa sincerità e la stessa volontà politica". Il ministro turco ha citato un aumento dell'interscambio economico tra i due Paesi del 70% (5,2 miliardi di euro) tra il 2020 e il 2021 come uno dei risultati delle politiche di riavvicinamento intraprese da Ankara e Atene.



A partire dallo scorso anno, Turchia e Grecia hanno avviato un periodo di riconciliazione dopo forti tensioni tra il 2019 e il 2020 a causa di varie questioni, tra cui dispute sulle acque territoriali che separano i due Paesi nel mare Egeo e la partita delle risorse energetiche che si gioca a largo della costa di Cipro, l'isola divisa da quasi 50 anni la cui parte settentrionale è riconosciuta come repubblica indipendente esclusivamente da Ankara.