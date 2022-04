Sánchez sarà a Rabat giovedì, ospite del re Mohammed VI

MADRID - Il premier spagnolo Pedro Sánchez si recherà a Rabat "giovedì pomeriggio" per una visita al re del Marocco Mohammed VI. Lo ha reso noto in conferenza stampa José Manuel Albares, ministro degli Esteri spagnolo.



Albares ha spiegato che, nell'occasione, il premier sarà invitato a una cena, un "gesto di amicizia molto forte" visto che arriva in periodo di Ramadan.



Il viaggio di Sánchez arriva dopo che entrambi i Paesi hanno annunciato l'inizio di una "nuova fase" dei rapporti reciproci, dopo una lunga crisi diplomatica legata al conflitto del Sahara Occidentale.