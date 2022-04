Tunisia esprime 'stupore' per le dichiarazioni di Erdogan

TUNISI - Il Ministero tunisino degli Esteri "esprime stupore per le dichiarazioni del Presidente turco sulla Tunisia, considerandole come un'ingerenza inaccettabile negli affari interni, che contraddice completamente i legami di amicizia che legano i due paesi e i due popoli, oltre che il principio del rispetto reciproco nei rapporti tra Stati". Lo si legge in una nota in riferimento alla dichiarazione di ieri del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a proposito dei recenti sviluppi in Tunisia, nella quale aveva detto che "lo scioglimento del Parlamento eletto in Tunisia è un duro attacco alla volontà del popolo tunisino".



Il Ministero degli Esteri ribadisce che la Tunisia è desiderosa di rafforzare le sue relazioni bilaterali con i paesi fratelli e amici, ma "rifiuta fermamente ogni tentativo di interferire nella sua sovranità e nelle scelte del suo popolo o che si dubiti del suo percorso democratico dal quale non si torna indietro". "La Tunisia è un Paese libero e indipendente nel quale il popolo è padrone del proprio destino ed è l'unico in grado di scegliere la strada per garantire la vera libertà", afferma la nota. "La Tunisia preserva la sicurezza e la dignità del popolo, ne sostiene i diritti, valorizza tutte le sue conquiste e rompe con il passato e la sua democrazia formale che non ha nulla a che vedere con la volontà dei tunisini", conclude il Ministero.



Il decreto per dissolvere il Parlamento in Tunisia è "un oltraggio alla democrazia" e "un colpo alla volontà popolare", ha detto ieri Erdogan, secondo il quotidiano Sabah. "Dissolvere un Parlamento dove si trovano funzionari eletti è preoccupante per il futuro della Tunisia", ha affermato il leader turco augurandosi che nel Paese ci possa essere una transizione basata sulla democrazia nel rispetto di tutti i segmenti della società e dell'istituzione parlamentare.