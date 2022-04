Yemen: presidente trasferisce poteri a nuovo consiglio Lo riportano i media statali

(ANSAmed) - RIAD, 07 APR - Il presidente dello Yemen, Abedrabbo Mansour Hadi, ha annunciato oggi di aver formato un nuovo consiglio per guidare il Paese devastato dalla guerra: lo riportano i media statali. "Delego in modo irreversibile a questo consiglio direttivo presidenziale i miei pieni poteri", ha detto questa mattina il presidente in una dichiarazione tv.



Oggi è l'ultimo giorno dei colloqui di pace tenuti nella capitale dell'Arabia Saudita. (ANSAmed).