Turchia, 'importanti sviluppi nelle relazioni con Israele'

ISTANBUL - "Ci sono importanti sviluppi riguardo alle relazioni con Israele", ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, citato da Hurriyet, parlando con i deputati del partito di governo Akp ad Ankara. "Anche la Palestina apprezza il miglioramento nei nostri rapporti con Israele" ha affermato Cavusoglu, annunciando che si recherà presto in visita ufficiale nello Stato ebraico. Secondo la stampa turca, il ministro della Difesa, Hulusi Akar, accompagnerà Cavusoglu nel viaggio che potrebbe tenersi a fine aprile.



Dopo anni di relazioni complicate, anche a causa del sostegno della Turchia alla causa palestinese, in marzo il presidente israeliano, Isaac Herzog, si era recato in visita ufficiale ad Ankara per incontrare il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, diventando il primo leader israeliano a visitare la Turchia in 14 anni. L'inaugurazione di un processo di riconciliazione con Israele, dopo un periodo problematico durante l'amministrazione guidata dall'ex premier Benjamin Netanyahu, era stato annunciato nei mesi scorsi dallo stesso presidente Erdogan, che aveva menzionato anche la possibilità di una cooperazione energetica con l'idea di portare gas israeliano in Europa tramite la Turchia.