Gaza: Hamas convoca fazioni dopo incidenti in Cisgiordania

GAZA - Il leader di Hamas a Gaza Yihia Sinwar ha convocato oggi nel proprio ufficio i rappresentanti di tutte le fazioni politiche palestinesi per "elaborare una posizione comune di fronte agli attacchi sionisti contro il popolo palestinese": un riferimento alle attività dell'esercito in corso in Cisgiordania per sventare nuovi attentati in Israele, in cui è stato ucciso un palestinese mentre almeno altri 30 sono rimasti feriti. Sinwar ha precisato che attenzione particolare va data alla situazione a Gerusalemme per l'imminenza della Pasqua ebraica, che sarà celebrata dal 15 aprile in concomitanza con il secondo venerdì del Ramadan.



Secondo il quotidiano al-Ayam, edito a Ramallah, le fazioni sono contrarie in questa fase alla estensione del confronto con Israele dalla Cisgiordania a Gaza. Ma eventuali incidenti sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei, ndr) potrebbero destabilizzare la situazione, osserva al-Ayam. In questo senso Hamas ha apertamente avvertito le autorità israeliane che devono impedire lo svolgimento di un 'sacrificio pasquale' nell'area della Spianata, come anticipato da una organizzazione messianica ebraica. "Quella sarebbe una linea rossa" che susciterebbe, secondo Hamas, una reazione compatta dell'intero popolo palestinese.