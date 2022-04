Malta: Parlamento record in Ue,1 deputato ogni 6532 abitanti

LA VALLETTA - Il processo elettorale cominciato a Malta con il voto generale del 26 marzo scorso, si è concluso ieri con la proclamazione dei risultati ufficiali delle suppletive che si sono tenute nei diversi distretti per rimpiazzare candidati eletti in più di una circoscrizione e applicare per la prima volta il principio delle 'quote rosa' e far sì che ci siano almeno 4 donne ogni 10 eletti. Il meccanismo ha fatto salire di 12 il numero dei parlamentari, portando il totale dai 67 della scorsa legislatura ai 79 (di cui 22 donne) della 14/a che sarà ufficialmente aperta il 7 maggio.



Il Parlamento unicamerale di Malta, che con circa 516mila abitanti è il più piccolo dei 27 paesi europei, si conferma così anche quello con il più alto tasso di rappresentatività in Ue: la 'densità' di deputati è infatti pari ad uno ogni 6.532 abitanti. Un dato che distacca nettamente il Lussemburgo secondo in classifica (1 parlamentare ogni 10.578 cittadini) e l'Estonia terza (1 su 13.117). Tenendo conto (in caso di parlamenti bicamerali come quello italiano) solo della Camera bassa, all'estremo opposto della scala c'è proprio l'Italia che con 630 deputati ne ha appena uno ogni 940.629 abitanti. In Spagna sono 1 ogni 134.109, in Olanda 1 ogni 116.503, in Francia 1 ogni 116.425 e in Germania 1 ogni 112.982.



L'aumento dei seggi creerà un sovraffollamento nella nuova sede del Parlamento, realizzata da Renzo Piano alla Valletta ed inaugurata nel 2015. Il presidente uscente dell'assemblea, Anġlu Farrugia, ha infatti annunciato che nell'aula della plenaria dovranno essere infatti aggiunte alcune file di banchi per dare posto a tutti i 79 deputati.