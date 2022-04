Cisgiordania: Abu Mazen convoca seduta di emergenza 'Pericolosa aggressione israeliana, siamo ad un bivio'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 APR - Una riunione di emergenza è stata convocata oggi a Ramallah da parte della leadership palestinese "per discutere della aggressione israeliana in corso contro il nostro popolo": lo ha affermato Hussein a-Sheikh, un membro del Comitato esecutivo dell'Olp, citato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa.



"In questa seduta saranno adottate decisioni strategiche", ha previsto. La Wafa riferisce inoltre di un intervento di Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente Abu Mazen, secondo cui "la situazione si trova adesso ad un bivio, a causa della pericolosa aggressione israeliana". In mattinata si sono svolti i funerali dei palestinesi rimasti uccisi nelle ultime ore in Cisgiordania in incidenti con l'esercito israeliano. Almeno due di loro erano sostenitori di al-Fatah, il partito di Abu Mazen. (ANSAmed).