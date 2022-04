Cisgiordania: marcia di coloni a Homesh, esercito in allerta Migliaia coloni presso Jenin, focolaio di proteste palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 APR - L'esercito israeliano si è mobilitato oggi nella Cisgiordania settentrionale per proteggere una marcia organizzata dal movimento dei coloni nell'intento di ottenere dal governo israeliano la autorizzazione a riaprire il collegio rabbinico di Homesh. Quell'istituto è stato oggetto di un attentato palestinese nel dicembre scorso (un seminarista vi rimase ucciso) e da allora l'esercito non vi consente più la permanenza di civili israeliani.



Ieri, secondo la radio pubblica Kan, l'esercito aveva negato il permesso per lo svolgimento della marcia data la vicinanza geografica con la città di Jenin dove nelle ultime due settimane si sono avuti alcuni scontri a fuoco fra miliziani palestinesi e soldati israeliani. Ancora oggi, in un villaggio palestinese della zona, si sono svolti i funerali di una ragazza palestinese diciottenne, Hanan Khadour, rimasta ferita la settimana scorsa in uno di quegli incidenti. Ma pressioni politiche esercitate dalla destra nazionalista, secondo Kan, hanno indotto oggi l'esercito a proteggere la marcia dei coloni a cui, nelle previsioni, dovrebbero partecipare almeno 10 mila persone. Il programma include comizi e - malgrado la elevata tensione militare - anche attività ricreative per i bambini. (ANSAmed).