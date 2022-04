Spagna: leader catalani, noi spiati dallo Stato con Pegasus Aragonès chiede 'spiegazioni' al governo dopo inchieste su media

(ANSAmed) - MADRID, 19 APR - Stanno facendo discutere in Spagna le inchieste giornalistiche pubblicate dalla rivista The New Yorker e dal quotidiano El País, secondo i quali oltre 60 esponenti dell'indipendentismo catalano sarebbero stati vittime di tentativi di spionaggio attraverso il discusso software Pegasus, creato dalla compagnia israeliana Nso. Attività di "spionaggio di massa" dietro la quale, secondo il settore secessionista catalano, potrebbero esserci state le autorità spagnole (un sospetto non confermato dall'attuale governo di centrosinistra spagnolo).



Stando agli articoli pubblicati, i presunti attacchi con il programma Pegasus ai leader secessionisti, tra i quali ci sarebbe anche l'attuale presidente regionale Pere Aragonès, sarebbero avvenuti almeno tra il 2017 e il 2020: periodo in cui è stata portata avanti una causa giudiziaria contro diversi politici catalani, accusati di aver orchestrato un tentativo di secessione della Catalogna.



La presunta attività di sorveglianza virtuale è stata svelata da Citizen Lab, un gruppo di ricerca dell'Università di Toronto che ha battezzato la propria analisi 'CatalanGate'. Secondo questo team di esperti in cybersecurity, le operazioni di spionaggio denunciate non sono attribuibili "a un'entità specifica", anche se esistono "forti prove circostanziali" che "suggeriscono un nesso con le autorità spagnole". Sul sito di Nso viene specificato che i prodotti della compagnia possono essere utilizzati "esclusivamente" da agenzie governative.



In un post su Twitter, Aragonès ha sostenuto che Pegasus "può essere acquistato solo da Stati" e che il governo centrale "deve dare immediatamente delle spiegazioni". Secondo media iberici, il ministero dell'Interno e le forze dell'ordine spagnole hanno affermato di non usare Pegasus. (ANSAmed).