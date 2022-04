Spagna: Madrid sul caso Pegasus, nulla da nascondere La portavoce: siamo uno Stato democratico e di diritto

(ANSAmed) - MADRID, 19 APR - Il governo spagnolo "non ha assolutamente nulla da nascondere" riguardo al caso del presunto spionaggio ai danni dei leader indipendentisti catalani attraverso il software Pegasus, denunciato da inchieste giornalistiche e dal gruppo di ricerca dell'Università di Toronto Citizen Lab: è quanto affermato in conferenza stampa dalla portavoce dell'esecutivo iberico, Isabel Rodríguez.



"Il governo collaborerà al massimo con la giustizia per indagare su questi fatti, nel caso in cui i tribunali lo richiedano", ha aggiunto Rodríguez. "Non c'entriamo nulla".



"La Spagna è uno stato democratico e di diritto nel quale si rispettano scrupolosamente i diritti e le libertà individuali", ha anche sottolineato la portavoce del governo, che ha poi ricordato che c'è una legge riguardante aspetti di "sicurezza nazionale" che prevede che ci siano "questioni che devono rimanere riservate". (ANSAmed).