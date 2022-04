Libia: Williams (Onu) a Dbeibah, petrolio resti fuori da dispute Consigliere speciale, 'ho consigliato di mantenere la calma'

(ANSAmed) - TUNISI, 21 APR - Il consigliere speciale dell'Onu per la Libia Stephanie Williams ha incontrato a Tripoli il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdelhamid Dbeibah, insieme al Coordinatore dell'Unsmil Raisedon Zenenga.



"Li ho informati sugli esiti delle consultazioni tenutesi al Cairo dal 13 al 18 aprile con il Comitato misto composto da membri dell'HoR e dell'Hcs, convocato allo scopo di raggiungere un quadro costituzionale consensuale per tenere le elezioni nazionali il prima possibile", scrive Williams su Twitter aggiungendo che "durante il nostro incontro, ho notato la necessità di garantire che siano previste scadenze chiare per le elezioni nazionali".



"Ho anche sottolineato la necessità di astenersi dalla politicizzazione della produzione petrolifera garantendo al tempo stesso una gestione efficace e trasparente e un'equa distribuzione dei ricavi degli affiliati". "Infine, ho evidenziato l'importanza di mantenere la calma sul terreno, e di garantire il pagamento degli stipendi a tutte le controparti libiche, indipendentemente dall'appartenenza politica o organizzativa", conclude Williams. (ANSAmed).