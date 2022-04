Spagna ricorda bombardamento di Guernica 85 anni dopo

MADRID - La Spagna commemora il bombardamento di Guernica, uno degli episodi più drammatici della Guerra Civile degli anni '30, a 85 anni esatti dalla tragedia. Come anche ricordato in un video pubblicato sui social dal premier Pedro Sánchez, il 26 aprile 1937 aerei militari inviati dalla Germania nazista e dall'Italia fascista, che appoggiavano il fronte golpista del generale Francisco Franco contro il governo repubblicano dell'epoca, sganciarono bombe sulla località basca, provocando decine di vittime civili.

"85 anni dopo, ricordiamo questo giorno e tutte le sue vittime. Perché la memoria è essenziale per continuare a costruire una società democratica e pacifica", ha detto Sánchez.



A inizio aprile, quell'episodio storico — rappresentato in un celeberrimo quadro di Pablo Picasso — è stato ricordato anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un discorso pronunciato in videoconferenza al Parlamento spagnolo. "Siamo ad aprile 2022, ma sembra aprile 1937", ha affermato facendo riferimento ai presunti massacri di civili di cui sono accusati i russi in Ucraina.