Tunisia: lanciato 'fronte di salvezza nazionale' contro Saied

TUNISI - "La Tunisia può essere salvata solo da un governo di salvezza nazionale basato su un programma di emergenza e un ampio sostegno nazionale, che deve rispondere alle questioni attuali, negoziati con il Fondo monetario nazionale (Fmi), in primis". Così il dirigente del partito Al Amal, Ahmed Néjib Chebbi, politico di lungo corso, ha annunciato alla radio Express Fm il suo piano di formazione di un "fronte di salvezza nazionale" per contrastare le azioni del presidente Kaïs Saïed e far uscire il Paese dalla crisi attraverso il dialogo. Scopo dell'iniziativa "è quello di unire le forze vive del Paese capaci di colmare l'attuale vuoto politico, controbilanciando il potere in atto e spingere verso l'organizzazione di un dialogo nazionale".

Il Parlamento - ha detto Chebbi - potrebbe riunirsi per approvare i risultati di questo dialogo nazionale e votare il conseguente governo. Il politico ha affermato che questo fronte di salvezza nazionale è aperto a "tutti coloro che si oppongono al 'golpe' e sostengono una via pacifica per uscire dalla crisi". L'iniziativa di Chebbi dovrebbe essere presentata ufficialmente al pubblico tramite una conferenza stampa.