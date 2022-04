ANSAmed - Agenda settimanale dal 2 all'8 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 29 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 2 all'8 maggio: LUNEDI' 2 MAGGIO Al via Eid al fitr, la festa musulmana che conclude il mese sacro del Ramadan BRUXELLES - Ue, Consiglio 'Trasporti, telecomunicazioni ed energia'.



STRASBURGO - Sessione plenaria del Parlamento europeo (fino al 5).



MARTEDI' 3 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale della libertà di stampa.



BRUXELLES - Riunione dell'Eurogruppo (in video-conferenza).



BRUXELLES - Videoconferenza informale dei ministri dell'Economia e delle finanze.



MERCOLEDI' 4 MAGGIO TEL AVIV - Al via la festa dell'Indipendenza dello Stato di Israele.



GIOVEDI' 5 MAGGIO Nessun evento da segnalare VENERDI' 6 MAGGIO RABAT - Al via il forum ispano-marocchino sull'immigrazione (fino all'8).



SABATO 7 MAGGIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 8 MAGGIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).