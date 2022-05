Tunisi: Saied annuncia dialogo nazionale ma senza opposizioni

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato l'avvio di un "dialogo nazionale" dal quale però saranno esclusi tutti i partiti politici che ritiene responsabili della crisi politico-economica che sta scuotendo il Paese. In un discorso pronunciato per la festa musulmana dell'Aid che segna la fine del Ramadan, Saied ha indicato che una commissione "gestirà il dialogo nazionale", una misura invocata più volte dai paesi del G7 e dall'Ue dopo il suo colpo di forza del 25 luglio 2021. Al dialogo parteciperanno quattro organizzazioni: il sindacato Ugtt, l'organizzazione datoriale Utica, la Lega tunisina per i diritti umani (Ltdh) e l'Ordine degli avvocati. Si tratta del "Quartetto" che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2015 per il suo contributo alla transizione democratica in Tunisia.



Ieri il segretario del potente Ugtt, Noureddine Taboubi, ha rivolto un insistente appello a Saied perché avvii il dialogo nazionale. È "probabilmente l'ultima possibilità per riunire le forze nazionali" ed evitare "uno smantellamento dello stato e un collasso finanziario ed economico" del paese, ha affermato. Nel suo discorso, il presidente Saied ha escluso ogni partecipazione a questo dialogo di "coloro che hanno sabotato, fatto morire di fame e maltrattato il popolo", sottintendendo i partiti che, come l'islamico Ennahdha, hanno denunciato "un colpo di stato" di Saied. In una tabella di marcia che dovrebbe far uscire il paese dalla crisi politica, Saied ha programmato un referendum sulle riforme costituzionali il 25 luglio, e poi le elezioni legislative del 17 dicembre. Secondo Saied, il comitato di esperti incaricato di preparare una Costituzione per "una nuova Repubblica" completerà presto i suoi lavori.



Oltre allo stallo politico, la Tunisia sta attraversando una grave crisi socio-economica ed è in trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi) nella speranza di ottenere un nuovo prestito.