Migranti:Mattarella, inganno vedere futuro nel proprio orto Serve ulteriore spinta a collaborazione con paesi Africa

(ANSAmed) - ROMA, 05 MAG - La "risposta legata a flussi migratori" "preoccupa qualcuno". "L'Ue è un'oasi di libertà di democrazia e benessere. Questo attrae soprattutto giovani in cerca di futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un incontro con gli studenti insieme alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Secondo Mattarella "la collaborazione con i paesi africani è indispensabile su ogni profilo", "si sta sviluppando ma serve un ulteriore spinta. Questo riguarda l'intera Ue, ma c'è un futuro di collaborazione. Guai a pensare il futuro nell'orto di casa propria, è un inganno", "il futuro è globale".



Il capo dello Stato ha sottolineato come "obiettivo della collaborazione con i paesi africani è far crescere le opportunità di sviluppo" in loco, "ma la collaborazione sui flussi è indispensabile su ogni profilo". In futuro, la "popolazione africana sarà molto numerosa e quella europea ferma o addirittura in declino. Questo fa crescere la necessità di collaborazione. Il nostro paese e quello della presidente Metsola ne sono consapevoli, ma questo riguarda l'intera Ue".



(ANSAmed).