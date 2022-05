Catalogna: Sánchez a Aragonès, 'continuiamo a dialogare' Parole del premier riferite alle tensioni per il caso Pegasus

(ANSAmed) - MADRID, 06 MAG - "La mia volontà è quella di continuare ad avanzare nel dialogo, nei negoziati e negli accordi: è quanto detto dal premier spagnolo, Pedro Sánchez, rivolgendosi direttamente al presidente regionale catalano Pere Aragonès, in piena crisi politica tra Madrid e Barcellona per il caso-Pegasus, o Catalan-gate'. Sánchez ha parlato all'inizio del suo intervento in un evento organizzato a Barcellona dagli imprenditori catalani del Circolo dell'Economia. "La mia è una dichiarazione d'intenti", ha aggiunto il premier. Poco prima, Aragonès aveva dichiarato che la fiducia nel governo Sánchez é "a livello zero".



I due leader - come mostrato dalle immagini dei media iberici -, si sono stretti la mano all'arrivo a Barcellona a un evento organizzato da imprenditori catalani, nel corso del quale è stato consegnato un premio alla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Successivamente, Sánchez e Aragonès hanno conversato per qualche minuto. "La situazione è molto grave, dobbiamo vederci", avrebbe detto il leader catalano al premier, riferendosi al caso-Pegasus.



Ieri è trapelato che i servizi segreti spagnoli avrebbero sorvegliato Aragonès con autorizzazione giudiziaria quando era vicepresidente della Catalogna, notizia che, secondo il leader catalano, "aggrava" ulteriormente la crisi con Madrid. "Il livello di fiducia è a zero", ha detto poco prima di incontrare Sánchez in un'intervista concessa alla radio pubblica catalana.



