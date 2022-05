Metsola, Europarlamento lotterà per una Ue più forte

BRUXELLES - "Il Parlamento Ue lotterà per un'Europa più forte. Noi dobbiamo più ascoltare che parlare, questa conferenza riguarda voi. Il prossimo passo deve essere una Convenzione, ci sono dei temi che non possono più attendere: una vera politica di sicurezza e difesa, possiamo essere complementari tra di noi piuttosto che competere. Sull'energia siamo ancora troppo dipendenti dai regimi autocratici e ci sono ancora delle zone isolate. Energia significa sicurezza, non solo ambiente". Lo ha detto al presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola alla cerimonia di chiusura della Conferenza sul futuro dell'Europa.