Re Abdallah di Giordania vedrà Biden negli Usa Nel fine settimana. Confronto anche su palestinesi e Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAG - Re Abdallah di Giordania incontrerà questo fine settimana a Washington il presidente Joe Biden, oltre ad altri leader e membri del Congresso americano.



Lo ha detto il ministro degli esteri del regno hashemita, Ayman Safadi, citato dall'agenzia Petra. "La visita - ha sottolineato Safadi a Sky News Arabia - fa parte del consulto e coordinamento permanenti tra la Giordania e gli Usa come alleati strategici e amici del Regno". "Le discussioni - ha proseguito - riguarderanno le relazioni bilaterali, in particolare il memorandum di intesa al quale Usa e Giordania stanno lavorando e che inquadra gli aiuti americani al regno. Inoltre, le realtà regionali, soprattutto il tema palestinese e la situazione di Gerusalemme occupata". "La fine delle tensioni comincia con il trovare un orizzonte politico per il ritorno a seri ed effettivi negoziati per raggiungere la pace sulla base della soluzione a 2 Stati". (ANSAmed).