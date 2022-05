Cisgiordania: Sereni, dramma che aumenta tensioni e violenze ''Chiarire subito dinamica fatto''

(ANSAmed) - ROMA, 11 MAG - "L'uccisione della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh nel campo profughi di Jenin è un fatto di una gravità assoluta la cui dinamica è necessario sia al più presto chiarita e i cui responsabili individuati e perseguiti''. Lo dichiara la vice ministra agli Esteri, Marina Sereni.



''Nell'esprimere il cordoglio per la morte della giornalista, uccisa mentre faceva il suo lavoro - aggiunge - non possiamo che ribadire la preoccupazione per il rischio che anche questo drammatico episodio possa contribuire ad aumentare le tensioni e le violenze nei Territori Palestinesi e in tutto il Medio Oriente''.



''Come abbiamo espresso anche ieri a Bruxelles in occasione della riunione del Ad Hoc Liason Committee for Palestine, confermiamo l'impegno dell'Italia a sostegno della soluzione 'Due Stati', unica in grado di garantire pace e sicurezza per entrambi i popoli israeliano e palestinese" conclude Sereni.



