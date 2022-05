Tunisia: nasce Autorità per difesa dei diritti e democrazia

TUNISI - Diverse personalità tunisine hanno annunciato la creazione dell'Autorità nazionale per la difesa dei diritti e della democrazia, che ha l'obiettivo di "difendere i diritti e la democrazia e combattere le violazioni dei diritti umani in Tunisia". Il comitato costitutivo, presieduto dall'avvocato Ayachi Hammami e composto da 5 membri, ha presentato in conferenza stampa gli obiettivi e il metodo di lavoro della nuova autorità. Membri del comitato sono i giornalisti Slaheddine Jourchi, Rachid Khechena e Zied El Heni, l'avvocato Ala Ben Nejma, ex membro della Commissione Verità e Dignità, e l'accademico Chaker Houki.



La Tunisia "sta scivolando verso una dittatura come dimostra la situazione generale dei diritti e delle libertà e dal momento che il presidente Saied si è arrogato i pieni poteri dal 25 luglio 2021", ha affermato Hammami. Una situazione che ha portato personalità nazionali e difensori dei diritti umani a creare questa autorità che si propone di monitorare, registrare ed elencare le violazioni dei diritti umani e delle libertà a causa delle appartenenze o esternazioni politiche, ha proseguito presentando l'iniziativa. Lo scopo, ha aggiunto, è anche quello di sostenere i giudici e i movimenti per l'indipendenza della magistratura e di contribuire al rilancio del processo democratico e al normale funzionamento delle istituzioni statali. L'autorità presenterà un fascicolo in linea con le procedure legali e il diritto delle associazioni, ha spiegato.



Rispondendo a una domanda sul grado di indipendenza dei membri dell'autorità, Hammami ha affermato che "il lavoro e la pratica dimostreranno la loro indipendenza", sottolineando che nessuno dei membri appartiene a un partito politico.



Alla conferenza stampa erano presenti diversi politici appartenenti al "Coordinamento dei partiti democratici" e all'iniziativa "Cittadini contro il colpo di stato", oltre a personalità come l'avvocato Iyadh Ben Achour.