Balcani: Ue, Michel oggi a Belgrado, 1a tappa giro regione

BELGRADO - Le prospettive di integrazione europea della Serbia e degli altri Paesi dei Balcani occidentali e le conseguenze sulla regione della crisi suscitata dal conflitto armato in Ucraina sono i temi principali dei colloqui che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha in programma nel pomeriggio a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Prima dell'incontro nella sede della presidenza, Vucic e Michel visiteranno il Parco scientifico-tecnologico nella capitale serba, dove firmeranno un accordo su un progetto congiunto. Michel è impegnato in un breve giro nella regione, che prevede tappe anche in Albania e Bosnia-Erzegovina.