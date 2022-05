Cisgiordania: Hamas strappa un importante campus ad al-Fatah

TEL AVIV - Hamas ha riportato ieri una vittoria significativa sui rivali politici di al-Fatah aggiudicandosi la maggioranza dei seggi nel consiglio studentesco del campus universitario di Bir Zeit (Ramallah), che un tempo era un bastione indiscusso dei seguaci di Yasser Arafat. La lista degli islamici ha raccolto 5.068 voti contro i 3.379 dei loro rivali, e si è aggiudicata 28 dei 51 seggi a disposizione, lasciando al-Fatah con soli 18 seggi. Una formazione della sinistra marxista ha pure raccolto consensi.



Fonti locali riferiscono che nell'apprendere i risultati militanti di Hamas hanno festeggiato nelle strade inneggiando a Yihya Sinwar e a Mohammed Deif: due dirigenti di Hamas a Gaza identificati con linea di contrapposizione armata contro Israele. Jibril Rajub, uno degli esponenti di spicco di al-Fatah in Cisgiordania, ha polemizzato per questi sviluppi con la dirigenza dell'Autorità nazionale palestinese. "Abbiamo pagato il prezzo dei suoi errori", ha affermato, astenendosi peraltro dal nominare esplicitamente il presidente Abu Mazen.



Analisti locali rilevano che al-Fatah continua a perdere terreno in Cisgiordania di fronte all'attivismo di Hamas che nel mese del Ramadan ha incoraggiato una serie di attacchi anti-israeliani, ha assunto la guida di ripetute manifestazioni nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme e che adesso ha rafforzato in maniera molto determinata il suo controllo sul prestigioso campus universitario.