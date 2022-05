Balcani: media, Scholz nella regione in giugno A Belgrado probabilmente il 10 giugno

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 MAG - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà in visita a Belgrado con tutta probabilità il 10 giugno prossimo, nell'ambito di un giro nei Balcani occidentali, con tappe anche a Pristina, Tirana, Skopje e Sarajevo. A darne notizia sono oggi i media serbi citando fonti informate. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato il cancelliere Scholz e la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock nelle scorse settimane in occasione di una sua visita a Berlino.



Successivamente aveva visto la ministra della difesa tedesca Christine Lambrecht, in visita a Belgrado. La stessa ministra Baerbock ha effettuato di recente una missione nei Balcani occidentali. (ANSAmed).