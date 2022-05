Francia: testa a testa Macron-Mélenchon in vista legislative Unione gauche tallona la maggioranza presidenziale nei sondaggi

(ANSAmed) - PARIGI, 23 MAG - Testa a testa tra la maggioranza presidenziale di Emmanuel Macron e la sinistra riunita intorno a Jean-Luc Mélenchon in vista delle elezioni legislative francesi del 12 e 19 giugno. A tre settimane dal voto, un sondaggio realizzato dall'istituto Ipsos-Sopra Steria per il giornale Le Monde, la Fondation Jean Jaurès e il Cevipof, mostra che i rapporti di forza emersi nelle elezioni presidenziali di aprile dovrebbero fortemente influire sulla ripartizione dei suffragi per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale.



Con una quota di partecipazione prevista al 47%, la maggioranza presidenziale di Macron ottiene il 28% delle intenzioni di voto, tallonata dall'alleanza delle sinistre guidata da Mélenchon (27%) e dall'estrema destra (27% per il Rassemblement National di Marine Le Pen e 6% per Reconquete di Eric Zemmour). Il campo di Macron, precisa il giornale, resterebbe "tuttavia in posizione di forza". (ANSAmed).