Tunisia: sindacato boccia dialogo nazionale di Saied E annuncia sciopero generale della funzione pubblica

(ANSAmed) - TUNISI, 23 MAG - Parte in salita l'annunciato dialogo nazionale lanciato dal presidente tunisino Kais Saied.



La centrale del potente Sindacato generale dei lavoratori tunisini (Ugtt) ha dichiarato da Hammamet che l'Ugtt non parteciperà al dialogo nazionale nella forma concepita da Saied, ovvero con le quattro componenti del "Quartetto del Dialogo" (Ugtt, Utica, lega tunisina dei diritti dell'uomo (Ltdh) e Ordine nazionale avvocati), senza alcuna componente politica.



L'Ugtt ha spiegato che questa decisione, adottata all'unanimità della direzione, è il risultato dell'approccio unilaterale da parte del presidente della Repubblica, in assenza di scambi e di un approccio partecipativo. "Ciò non soddisfa le aspettative delle forze nazionali che cercano di avviare un processo patriottico per superare la crisi", hanno detto i responsabili del sindacato. Un dialogo nazionale senza tutte le parti sociali viene definito "fittizio" dall'Ugtt, che sottolinea come solo il reale coinvolgimento di tutte le forze nazionali, senza condizioni prestabilite, su una visione condivisa, potrà far uscire il Paese dalla situazione attuale. (ANSAmed).