Corte Giustizia Ue, ok a immunità provvisoria a Puigdemont Il ripristino in via cautelare, 'alta probabilità sia arrestato'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 24 MAG - La Corte di Giustizia Ue, in via cautelare, ha ripristinato l'immunità parlamentare per l'eurodeputato catalano Carles Puigdemont. La decisione riguarda anche altri due europarlamentari catalani, Toni Comín e Clara Ponsati. I tre avevano perso la loro immunità nel luglio del 2021.



Per il tribunale il ripristino temporaneo si è reso necessario in quanto esiste "l'elevata probabilità" che Puigdemont, attualmente residente in Belgio, sia arrestato. I tre sono ricercati dalla giustizia spagnola per il tentativo di secessione della Catalogna nel 2017.(ANSAmed).