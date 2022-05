Turchia, 'Gerusalemme est sia capitale Palestina'

ISTANBUL - La Turchia sostiene una soluzione della questione israelo-palestinese con due Stati e con Gerusalemme est come capitale della Palestina. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante una conferenza stampa congiunta, trasmessa dalla Tv di Stato turca Trt, con l'omologo palestinese Riyad al-Maliki a Ramallah.



"Si tratta dell'unico modo per risolvere la questione palestinese", ha detto Cavusoglu aggiungendo: "La Turchia sta con la Palestina e i palestinesi nella loro lotta per uno Stato sovrano e indipendente".



Il ministro degli Esteri turco ha in programma un incontro con il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen in serata mentre domani si recherà in Israele per incontrare l'omologo Yair Lapid e il ministro israeliano del Turismo Yoel Razvozov.



Quella di Cavusoglu sarà la prima visita ufficiale di un politico turco di alto livello negli ultimi 15 anni e arriva nel contesto del processo di normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Israele inaugurato nei mesi scorsi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e dal capo di Stato israeliano Isaac Herzog.