Tunisia: da sindacato ancora no al dialogo in formato Saied Portavoce Ugtt, 'deve nascere da forze civili, non da decreto'



(ANSAmed) - TUNISI, 25 MAG - Il potente sindacato tunisino Ugtt ha ribadito questa mattina in conferenza stampa il proprio rifiuto al dialogo nazionale nelle modalità proposte dal presidente della Repubblica, Kais Saied. "Respingiamo qualsiasi dialogo formale in cui i ruoli siano determinati unilateralmente e da cui siano escluse le forze civili e politiche", ha detto il portavoce Sami Tahri. L'Ugtt lascia comunque aperto un margine di trattativa nel caso Saied decidesse di avviare un processo partecipativo.



"L'appello alla partecipazione al dialogo deve scaturire da uno scambio, non da un decreto", ha affermato il portavoce, lamentando il fatto che il sindacato non sia stato consultato preliminarmente rispetto alla decisione del presidente di istituire la Commissione consultativa nazionale per una nuova Repubblica.(ANSAmed).





