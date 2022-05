Ucraina:pressing Usa su Ankara su grano e nuove adesioni Nato

WASHINGTON - Usa in pressing sulla Turchia, il cui ruolo appare cruciale per un negoziato di pace tra Mosca e Kiev ma anche per sbloccare il grano ucraino e superare il veto contro l'adesione di Svezia e Finlandia nella Nato. Il Consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ha telefonato a Ibrahim Kalin, portavoce e chief advisor del presidente turco, per discutere "del loro attuale sostegno all'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa e dei rispettivi sforzi per consentire all'export agricolo ucraino di raggiungere i mercati globali", rende noto la Casa Bianca.



Sullivan ha inoltre espresso supporto alla prosecuzione dei colloqui diretti della Turchia con Svezia e Finlandia "per risolvere le preoccupazioni legate alla loro richiesta di entrare nella Nato", che gli Usa "sostengono fortemente". Il consigliere Usa ha ribadito anche "l'importanza di astenersi dall'escalation in Siria per preservare le linee del cessate il fuoco in vigore ed evitare ogni ulteriore destabilizzazione".



Infine,Sullivan ha invitato Ankara "a continuare il dialogo e la diplomazia per risolvere ogni disaccordo nella regione orientale del Mediterraneo".