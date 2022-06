Tunisia: islamico Ennhadha boicotta referendum, legislative

TUNISI - Il leader del partito islamico tunisino Ennahdha, nonché presidente del disciolto parlamento, Rached Ghannouchi, ha annunciato la decisione del suo partito di boicottare il referendum del 25 luglio 2022 e le elezioni parlamentari del 17 dicembre. Parlando ai giornalisti prima dell'inizio di un incontro tenutosi a Sfax, nel 41mo anniversario della fondazione di Ennhadha, Ghannouchi ha aggiunto che "proseguono gli sforzi con i partner di Ennahdha per contrastare il colpo di Stato e annullare tutti i decreti-legge che ne derivano", grazie alla volontà del popolo.



"La missione principale oggi è far uscire la Tunisia dalla situazione del colpo di Stato e ripristinare la Costituzione, lo stato di diritto e le istituzioni", ha sottolineato il leader del partito islamico, che è stato contestato da un gruppo di cittadini davanti alla sede del locale che ha ospitato la riunione. Ghannouchi ha affermato che la recente accusa contro la magistratura da parte del capo dello Stato è una violazione dello stato di diritto, volta a gettare le basi per una dittatura. "Minare l'indipendenza della magistratura mira a sabotare Ennahdha, escluderlo dall'arena politica e classificarlo nella categoria del terrorismo e della corruzione, dopo non essere riuscito a sconfiggerlo politicamente", ha affermato.