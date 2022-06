Ucraina: Agcom, mai preparato documenti su 'filo putiniani' L'authority, non rientra nelle nostre competenze

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "In riferimento alle notizie di stampa, l'Agcom precisa di non aver partecipato alla stesura di alcun documento sull'informazione riguardante coloro che vengono definiti "filo putiniani". Né potrebbe essere altrimenti, visto che non rientra nelle competenze dell'Autorità amministrativa indipendente". Lo dichiara l'Agcom in una nota. (ANSA).