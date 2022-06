Turchia: Erdogan si ricandida ufficialmente alle presidenziali

ISTANBUL - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere che si candiderà ufficialmente alle prossime consultazioni per eleggere il capo dello Stato in programma a giugno 2023 in Turchia.

"Il candidato dell'Alleanza della Repubblica sarà Tayyip Erdogan", ha affermato lo stesso presidente turco, come riporta Anadolu, durante una riunione del suo partito a Smirne in cui ha fatto anche sapere che non ci saranno elezioni anticipate. "Voglio dire qui che le elezioni si terranno alla metà del mese di giugno del prossimo anno", ha affermato Erdogan rispondendo cos' ad alcuni partiti di opposizione che recentemente avevano sostenuto che ci sarebbero potute essere elezioni anticipate a novembre di quest'anno.