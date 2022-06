Cancelliere tedesco Scholz a Pristina, inizia giro nei Balcani Nel pomeriggio sarà a Berlgrado

(ANSAmed) - PRISTINA, 10 GIU - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è giunto stamane a Pristina, capitale del Kosovo, prima tappa di un rapido giro nei Balcani, che prevede visite tra oggi e domani anche in Serbia, Grecia, Macedonia del Nord e Bulgaria.



A Pristina il cancelliere socialdemocratico ha in programma un colloquio con il premier kosovaro Albin Kurti, col quale incontrerà poi i giornalisti.



Nel primo pomeriggio Scholz si trasferirà a Belgrado, dove vedrà il presidente serbo Aleksandar Vucic. Al centro dei colloqui nella tournee balcanica la prospettiva di integrazione europea della regione, il contributo della Germania al rafforzamento della cooperazione regionale e al superamento delle dispute bilaterali, in particolare quella tra Skopje e Sofia con il blocco della Bulgaria all'avvio del negoziato di adesione alla Ue dedlla Macedonia del Nord. Al centro degli incontri anche il dialogo tra Belgrado e Pristina sotto l'egida Ue e le ripercussioni sui Balcani della crisi legata al conflitto armato in Ucraina. (ANSAmed).