Portogallo verso testo unico per legge su eutanasia Ieri approvate in parlamento quattro proposte di legge

(ANSAmed) - LISBONA, 10 GIU - Il parlamento portoghese sta lavorando ad un testo unico per una legge sull'eutanasia, tentando per la terza volta di farlo approvare anche dal presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ieri i membri dell' Assembleia da República hanno votato e approvato quattro proposte di legge presentate da altrettanti partiti. Proposte molto simili, in cui è scomparsa l'espressione di "malattia fatale" tra le condizioni che consentirebbero di scegliere la morte assistita. Il testo unico a cui si era giunti lo scorso novembre citava infatti i casi di "malattia grave", "grave e incurabile" e "incurabile e fatale" e il presidente Rebelo de Sousa lo ha respinto proprio per mancanza di chiarezza.



Le quattro proposte discusse ieri in parlamento sono state approvate dalla maggioranza di centro sinistra, mentre la destra radicale rappresentata dal partito Chega ha proposto un referendum, sostenendo che l'approvazione di una legge che consente l'eutanasia non corrisponderebbe alla volontà della maggioranza dell'elettorato. (ANSAmed).