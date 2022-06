Tunisia: magistrati minacciano un'altra settimana sciopero Se presidente Saied non revoca decreto licenziamento 57 giudici

(ANSAmed) - TUNISI, 10 GIU - Il presidente dell'Associazione della magistratura tunisina (Amt) Anas Hmadi ha minacciato di estendere lo sciopero dei giudici nei tribunali per un'altra settimana se il presidente Kais Saied non ritira il decreto con il quale ha rimosso dall'incarico 57 giudici. In una conferenza stampa il presidente dell'Amt ha aggiunto che "l'obiettivo dietro questa ondata di licenziamenti è quello di creare posti vacanti a livello di posizioni di responsabilità giudiziaria e punire i giudici che si sono rifiutati di rispettare ingiunzioni contrarie al principio della sovranità della legge". "I giudici sono contrari al licenziamento dei colleghi", ha sottolineato Hmadi, precisando che si tratta di "uno strumento che mina l'indipendenza della magistratura e non fa altro che aumentare la corruzione nel settore". Per il presidente dell'Amt oltre i due terzi dei giudici oggetto del decreto presidenziale sono stati destituiti "senza alcun motivo legale", aggiungendo che il loro licenziamento è stato decretato condividendo rapporti segreti di sicurezza e intercettazioni telefoniche operate fuori legge. (ANSAmed).