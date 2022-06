Draghi, Israele paese amico, rafforziamo collaborazione

TEL AVIV - "Israele è per l'Italia un paese amico, partner fondamentale, i rapporti stretti si sono consolidati negli ultimi anni", "vogliamo che la collaborazione in campo medico e scientifico prosegua e si estenda". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante le dichiarazioni congiunte con il primo ministro israeliano Naftali Bennett a Tel Aviv. "Vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione", ha aggiunto.



"Qui sono iniziati i rapporti tra Roma e Israele, oggi i rapporti sono un pochino migliori, le nostre due nazioni hanno dato un contribuito al progresso e allo sviluppo", ha detto dal canto suo il primo ministro israeliano Naftali Bennett. "Oggi apriamo un nuovo capitolo nei nostri rapporti. Faremo un vertice intergovernativo in Israele dopo quasi un decennio di pausa", ha aggiunto.

Bennett, aiuteremo Europa con gas naturale

"Israele potrà aiutare l'Europa producendo gas naturale e queste sono ottime notizie". Lo ha detto il primo ministro israeliano Naftali Bennett durante le dichiarazioni congiunte con il premier Mario Draghi.

"Sul fronte energetico, lavoriamo insieme nell'utilizzo delle risorse di gas del Mediterraneo orientale e per lo sviluppo di energia rinnovabile. Vogliamo ridurre la nostra dipendenza dal gas russo e accelerare la transizione energetica verso gli obiettivi climatici che ci siamo dati". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante le dichiarazioni con il primo ministro israeliano Bennett.

Israele-Palestina: Draghi, ridurre tensioni, impegno a pace

RAMALLAH - "Questa visita riafferma le eccellenti relazioni tra i nostri paesi, così come l'impegno dell'Italia per il processo di pace tra Palestina e Israele. Come ho detto al primo ministro Bennett durante il precedente incontro il dialogo deve continuare in modo da riportare fiducia. Dobbiamo continuare a lavorare per ridurre le tensioni a ogni livello e dobbiamo essere uniti nel condannare la violenza e difendere i diritti umani, civili e religiosi". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante le dichiarazioni congiunte con il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh a Ramallah.